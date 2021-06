Kazerne Aalsmeer zoekt nieuwe collega’s

Aalsmeer – Kazerne Aalsmeer is op zoek naar nieuwe collega’s. Woon of werk jij in Aalsmeer of Kudelstaart en wil jij ook wat betekenen voor de veiligheid in de gemeente? Ga dan op woensdag 30 juni naar de informatieavond van de vrijwillige brandweer in de kazerne aan de Zwarteweg 77. Tijdens deze avond kunnen inwoners vanaf 18 jaar (mannen en vrouwen) kijken of zij geschikt zijn voor een functie als brandweermedewerker.

Kazerne Aalsmeer is een zogenoemde vrijwillige post. Dat betekent dat er geen permanente bezetting van de kazerne is, maar de vrijwilligers opkomen zodra hun ‘pieper’ gaat. Dat kan zijn voor een brand, maar ook voor hulpverlening bij een ongeval of voor het redden van een dier in nood. Vrijwillig betekent niet dat jij het voor niets doen. Brandweerlieden worden betaald voor de uren die zij worden ingezet of een opleiding volgen wanneer er geoefend wordt.

Dus, woon of werk jij in Aalsmeer of Kudelstaart, ben je overdag, in de avond en ‘s nachts beschikbaar, ben jij een teamspeler en wil jij meer doen voor Aalsmeer en Kudelstaart? Dan in de agenda noteren: Woensdag 30 juni naar de informatieavond van brandweer Aalsmeer in de kazerne aan de Zwarteweg. Aanvang is 20.15 uur, inloop vanaf 20.00 uur.

Eerst meer weten? Kijk dan op de website www.brandweer.nl (kazerne Aalsmeer), op www.vrijwilligerbijdebrandweer.nl of bel 020-5556040.