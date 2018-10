Uithoorn – In de avond of nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 oktober is een motorfiets van het merk Kawasaki gestolen vanaf Bruine Lijster. De motor, type Z900 ABS, is uit het bouwjaar 2017 en het kenteken is 67-MH-LX. De diefstal heeft tussen kwart over elf donderdagavond en kwart voor elf vrijdagochtend plaatsgevonden. Mogelijk zijn er inwoners die meer informatie hebben. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.