Kat gered uit woning vol rook

Aalsmeer – In een woning aan de Oosteinderweg heeft in de nacht van zondag 6 op maandag 7 januari brand gewoed.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de woning schade opliep. De hele woning heeft vol met rook gestaan.

De brand was ontstaan in de meterkast. In verband met uitschakeling van de stroom, hebben bewoners van enkele naastgelegen woningen enige tijd in de kou en donker gezeten.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Ook een huisdier is ongedeerd gebleven. De brandweer heeft een kat uit de woonkamer gered.

Foto: VTF