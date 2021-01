Karter Max Sadurski naar Grand Finals

Kudelstaart – Karter Max Sadurski bewees het afgelopen seizoen meer dan eens dat hij de beste Rotax Max Micromax-rijder van de lage landen is. Hij won namelijk het Nederlands kampioenschap én het BNL-kampioenschap. Bovendien werd hij in december heel knap derde tijdens de Rotax Max Challenge International Trophy in Portimão, waar de beste Minimax-rijders uit de hele wereld aan de start stonden. En het kan nóg mooier worden voor het negenjarige talent uit Kudelstaart. Door zijn Nederlandse titel mag hij eind deze maand deelnemen aan de Grand Finals, het officieuze WK voor Rotax Max-rijders. “Ik vind het heel tof”, zegt Max over zijn aanstaande deelname. “Het lijkt me superleuk. “Iedereen rijdt er met gelijke motoren en een gelijk frame. Dat is gaver, leuker. Er zijn 52 rijders in de Micromax-klasse en ze komen van over de hele wereld.” De Rotax Max Grand Finals wordt ook wel de Olympische Spelen van het karten genoemd.

380 Rijders, 60 landen

Max reist deze maand als lid van Team Nederland naar Portimão in Portugal om daar zijn land te vertegenwoordigen te midden van ongeveer 380 rijders uit 60 landen. Omdat hij in december op dezelfde baan meedeed aan de International Trophy heeft hij het voordeel dat hij de piste in Portugal al goed kent. “Het is een heel erg leuke baan. Je haalt er heel veel snelheid aan het eind van het rechte stuk, tot wel boven de honderd kilometer per uur”, aldus Max die op een Energy Corse-kart rijdt. Omdat het tijdens de International Trophy vrijwel de hele week regende, heeft het talent van FJ-Motorsport de baan in uiterst listige omstandigheden leren kennen. Daarin bewees hij bovendien erg snel te zijn, want Max finishte in een groot internationaal deelnemersveld razendknap als derde.

“De kwalificatie in de regen ging op zich wel goed. Ik reed op met een jongen die goed in de regen kon rijden en ik volgde zijn lijnen”, blikt de talentvolle Noord-Hollander terug. Dat leverde hem de vijfde startplek op voor de drie heats, waarvan de laatste twee in de regen werden verreden. In de eerste twee finishte hij als vierde en in de derde heat als derde. Tijdens de prefinale had Max een goede start en uiteindelijk kwam hij op een razendknappe tweede plaats over de finish. Dat betekende dat hij in de finale van P2 mocht beginnen, de voorste startrij dus. “Ik ging na de start meteen naar de binnenkant omdat daar een gaatje was. En toen kon ik mee met de eerste.” Later vieI hij een plekje terug en reed hij vlak achter de nummers één en twee. “Ik probeerde ze in te halen, maar ze verdedigden goed.”

43 Bekers

Uiteindelijk kwam Max zo als derde over de finish. “En dus op het podium, dus daar was ik tevreden mee. Maar ik had natuurlijk gehoopt te winnen.” Daar was hij in ieder geval snel genoeg voor, zo had hij met zijn strijd voorin wel bewezen. Zoals hij het hele seizoen voorin en vaak ook vooraan te vinden was trouwens. Niet voor niets werd hij zowel kampioen in het NK als de BNL in het door corona ingekorte seizoen. Wat hij niet erg vindt. “Ik krijg gewoon pijn van die mondkapjes.” Zijn eindzege in de BNL betekende al zijn tweede titel in dat kampioenschap. Verder was hij eerder ook al eens Belgisch kampioen in de Micromax-klasse.

“Ik heb nu 43 bekers”, weet hij uit zijn hoofd. “De beker van Portugal was niet mijn grootste, maar ook niet mijn kleinste. En ik won 1000 er euro aan kartspullen.” In Portugal hoopt hij eind deze maand nog een keer top te presteren tijdens de Grand Finals, al gaat hij niet met een specifieke doelstelling die kant op. “Ik wil gewoon genieten. Ik ken de baan gelukkig al. We zullen zien!”

Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl