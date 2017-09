Kantoor Nieuwe Meerbode Mijdrecht – Uithoorn is verhuisd

Mijdrecht – Na ruim tien jaar kantoor te hebben gehouden aan de Anselmusstraat in Mijdrecht, gaan deze activiteiten vanaf heden ”verhuizen’. Telefoonnummers ( 0297-581698 en 0653847419 blijven gewoon gehandhaafd. De mailadressen voor de advertenties: verkoopmijdrecht@meerbode.nl en verkoopuithoorn@meerbode.nl blijven hetzelfde. Ook de mailadressen voor de redactie: redactiemijdrecht@meerbode.nl en redactieuithoorn@meerbode.nl blijven. De krant blijft normaal verschijnen. Natuurlijk blijven ook Kees Jan Koedam ( voor de advertentie afdeling) en Nel van der Pol (redactie) gewoon op hun post, maar ze gaan vanuit huis werken. In dit digitale tijdperk is een telefoon en een laptop voldoende. De klanten zoek je op en ook voor de redactie ga je op pad. Kortom een duur kantoor is anno 2017 overbodig. Uw kabalenbon en overige post kunt u brengen of opsturen naar Midrethstraat 9, 3641 CB in Mijdrecht.