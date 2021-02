Kaartenactie Participe: Zin in een wandelingetje?

Aalsmeer – Het kan je niet ontgaan zijn: wandelingetje of ‘ommetjes’, ze zijn in! En niet voor niets: Je bent buiten, het is gezond en het is gezellig. En dát is de reden dat Participe Amstelland een kaartje, met die uitnodiging, gratis aanbiedt. “Heb je zin in een wandelingetje?”, want soms moet je het gewoon vragen.

Niet iedereen heeft iemand om een wandelingetje mee te maken. En dat geldt voor oud én jong! Nu men veel thuis is, wordt meer in de straat gezien: wie wel buitenkomt en wie niet. Het kan een van de kinderen uit het gezin naast je zijn, terwijl de broertjes en zusjes schoolwerk maken. Het kan de mevrouw of meneer zijn die liever niet alleen gaat. Het kan die buurman of buurvrouw zijn, met wie je al heel lang eens wilt kennismaken.

Pak een kaartje (of meer) mee, kijk eens in je straat of buurt en gooi het kaartje in de bus. Misschien lukt het jou om iemand over de drempel te krijgen? Je krijgt er een blije buur of vriend voor terug. Laat Participe Amstelland weten of het leuk was? Dat kan per mail of via Facebook (Participe Amstelland Aalsmeer) En met een foto is helemaal leuk. De kaartjes zijn gratis en vanaf 16 februari in de meewerkende supermarkten en de bibliotheek Aalsmeer te krijgen. Wil je er meer tegelijk? Bel of mail naar: 0297-326670, team.aalsmeer@participe.nu.