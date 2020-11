Junior Songfestival: Stem op UNITY

Aalsmeer – In september won de Aalsmeerse Maud Noordam met de girlband UNITY de finale van het Nationale Junior Songfestival dat dit jaar in Rotterdam Ahoy plaatsvond. Vanaf dat moment stond alles in het teken van de voorbereidingen voor de internationale finale.

Aanstaande zondag is het zover en vertegenwoordigen de vier meiden Nederland tijdens de Internationale finale van het Junior Eurovisie Songfestival 2020, welke gepresenteerd wordt vanuit Polen. Helaas kunnen Maud, Naomi, Jayda en Demi vanwege het coronavirus zelf niet afreizen naar Polen, maar het belooft een fantastische show te worden.

De meiden kunnen niet wachten om hun feelgood nummer ‘Best Friends’ aan heel Europa te laten horen. Maud, Naomi, Jayda en Demi hebben de afgelopen maanden veel gerepeteerd, gezongen, interviews gegeven en zijn het land ingegaan om mensen te vragen op hun band UNITY te stemmen. Je mag namelijk ook op je eigen land stemmen!

Kijk jij ook op zondag 29 november om 17.00 uur naar de internationale finale bij AVRO-TROS op NPO Zapp? Vanaf vrijdag 27 november kunnen er al stemmen uitgebracht worden op UNITY via junioreurovision.tv.

Foto: Chantal Antonides