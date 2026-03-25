Mijdrecht – Afgelopen weekend kwamen twaalf judoka’s van Judoschool Blaauw uit Mijdrecht in actie bij de randori-competitie in Amstelveen. Daarnaast namen maar liefst 35 judoka’s deel aan het Fritz Judotoernooi in Diemen. Tijdens de randori-competitie krijgen judoka’s vier wedstrijden. Het bijzondere aan deze competitie is, dat de kinderen na afloop zelf bepalen of ze gewonnen, verloren of gelijk hebben gespeeld. Voor een overwinning krijgen ze drie punten, voor een gelijkspel twee punten en bij verlies ontvangen ze 1 punt. Bij 15 punten verdienen judoka’s een bronzen medaille, bij 30 punten een zilveren medaille en bij 45 punten een gouden medaille.

Deze ronde was de laatste van het seizoen. De judoka’s van Judoschool Blaauw hebben het dit seizoen erg goed gedaan en al veel medailles weten te behalen. Jort leverde een bijzondere prestatie door in slechts vier rondes de maximale 45 punten te behalen. Daarmee heeft hij een gouden medaille verdiend. Omdat hij nu het hoogste aantal punten heeft bereikt, mag hij niet meer deelnemen aan de randori-competitie en zal hij zich gaan richten op grotere wedstrijden.

Zondag stond het Fritz Judotoernooi in Diemen op het programma. Voor sommige judoka’s was dit hun eerste toernooi. De jongste deelnemer van Judoschool Blaauw was vijf jaar oud en de oudste 46 jaar. Iedereen werd ingedeeld op leeftijd en gewicht. Alle judoka’s hebben hard geknokt op de mat. Sommigen wonnen helaas geen wedstrijd, maar stonden telkens weer gemotiveerd klaar voor de volgende partij. Anderen wisten hun wedstrijden te winnen met mooie heup-, been- of schouderworpen.

De volgende judoka’s werden eerste in hun poule: Sander, Bjorn, Ruben, Teun, Tobias, Jaxx, Elohi en Reva. Tweede plaatsen waren er voor Maaike, Emily, Mason, Milo, Cas, Jens en Sophia.

Op de foto: Judoka's Blaauw goed in actie.