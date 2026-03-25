Jubileum Bandbrouwerij met veel muziek gevierd

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 20 maart is het 10- jarig bestaan van de Bandbrouwerij gevierd met een jubileumconcert in de N201. Het is een geslaagde avond geworden vol muziek en gezelligheid. Het podium werd gevuld met bands die zijn ontstaan in de vele seizoenen van de Bandbrouwerij. Zo kon het publiek genieten van Laat Maar, Nick en Marit, Zwemjas, The Black T’s, Lifeblood en Plantekoorts. Vanaf de eerste noot hing er een warme, bruisende sfeer waarin mensen moeiteloos meebewogen op de dansvloer. Er is tot de laatste klanken volop genoten van dit feestje vol gevarieerde optredens.

Vrijdag 3 april is er weer ‘gewoon’ Bandbrouwerij voor en door muzikanten in het muziekcentrum aan de Zwarteweg 90. De Bandbrouwerij begint om 20.00 uur, voor de jongste muzikanten is er dezelfde avond de kidsbrouwerij van 19.00 tot 21.00 uur.

