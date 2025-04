Jubilarissen bij Amicitia in zonnetje gezet

Uithoorn – Oratoriumkoor Amicitia had 22 maart in de Schutse in Uithoorn een ochtend met zang coaching van Elma van den Dool en een extra repetitie voor het concert Johannes Passion, afgelopen 4 april in Mijdrecht. In de pauze werd dirigent Toon de Graaf toegezongen voor zijn verjaardag, maar wat hij niet wist dat ook zijn 40-jarig jubileum als dirigent van Amicitia op die dag gevierd werd. In een humoristische toespraak schetste voorzitter José Roelofs wat 40 jaar inhoudt:1680 repetities, vele concerten, meer dan 220.000 gereden kilometers van woonplaats Gorinchem naar Uithoorn, repetities nooit overslaan, zelfs als de Volvo kapot is.

De jubilaris kreeg een fraai beeldje van een dirigent, een ingezameld bedrag in envelop en een poster met foto’s van verleden tot heden. Er werd een speciaal lied gezongen. Toon was duidelijk verrast en tegen zijn gewoonte in, had hij deze keer geen woorden. Het feestje was nog niet afgelopen, want het was de beurt aan Eric Jan Joosse. Vorig jaar was hij 40 jaar repetitor bij Amicitia en moest hij het met een beeldje en bloemen doen. Dat moest anders, vond het bestuur en ook Eric Jan kreeg een leuke toespraak, envelop van het koor, een poster met diverse foto’s en een lied. Het lied werd in de zaal van De Schutse met orgelbegeleiding gezongen. Eric Jan is in eerste instantie organist, dus orgelbegeleiding was passender. Ook Eric Jan toonde zich overrompeld en was blij met de geschenken.

Na de overhandiging van bloemen ging Amicitia verder met de zangcoaching en het oefenen van de Johannes Passion. 40 jaar dirigent en 41 jaar repetitor is echt een unicum. Beiden zijn nog even bezield als bij het begin van hun loopbaan. De koorleden van Amicitia hopen nog vele jaren van het prachtige pianospel van Eric Jan Joosse en het inspirerende dirigeren van Toon de Graaf te mogen genieten.

Op de foto: Eric Jan Joosse. Foto: aangeleverd.