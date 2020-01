Jozefschool succesvol in actie voor Australië

Aalsmeer – De kinderen en meester Tim van de groepen 6 van de Jozefschool hebben met hun spontane acties om geld in te zamelen voor de slachtoffers in Australië, mens en dier, een record bedrag opgehaald. Er is liefst 775,45 euro bijeen verzameld. Dit super bedrag is samengebracht door het ophalen en inleveren van 272 kerstbomen á 50 eurocent, waarbij ouders dit bedrag zelfs nog eens verdubbeld hebben en met statiegeld van 1000 lege flessen voor 252,70 euro, en met donaties à 247,75 euro.

Een grote slinger kinderen brachten op 8 januari de honderden bomen naar het inleverpunt bij het gemeentehuis. De leerlingen hadden ze allemaal zelf opgehaald in de omgeving van de school en vele ouders brachten ook hun boom naar school.

Op school stond na de kerstvakantie een grote rode ton waar de donaties in gedaan zijn. En de hal van de Jozefschool lag vol met alle statiegeldflessen tot ze ingeleverd konden worden door groep 8.

Buren en belangstellenden rondom de school gaven complimenten, hielpen mee, moedigden aan en deelden foto’s en filmpjes op social media van deze actie.

De kinderen en de Jozefschool kunnen trots terugkijken op hun acties voor het IFAW en het Rode Kruis