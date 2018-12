Jozefschool: Samen kerst vieren

Aalsmeer – Samen Kerst vieren was dit jaar het thema rondom kerst bij de Jozefschool. Dit betekent met alle leerlingen, leerkrachten, ondersteuners, ouders, verzorgers en grootouders samen naar een bomvolle Karmelkerk. Hier werd het kerstverhaal uitgebeeld en ondersteund door het Jozefkoor. Dit kinderkoor heeft maanden geoefend om in beide vieringen fantastisch te zingen.

Samen kerst vieren is: de hele familie bij elkaar brengen, zorgen dat iedereen een plaats aan tafel krijgt, niemand buiten laten staan of gezellig samen eten. Dit waren voorbeelden van kerstwensen van leerlingen van groep 4 voor alle mensen, dichtbij of ver weg.

Aan het einde van de dag kwamen de kinderen feestelijk gekleed weer terug naar school voor een heerlijk kerstdiner. Iedereen had thuis iets lekkers gemaakt wat met elkaar gegeten werd. Aan de wachtende ouders was ook gedacht, zij kregen een gezellige ontvangst met glühwein en soep.

Ter afsluiting van de feestelijkheden werden de leden van de Ouderraad en Medezeggenschapsraad in het zonnetje gezet voor hun inspanningen door het hele jaar. Zij maken het mede mogelijk dat deze leuke activiteiten op de Jozefschool kunnen plaatsvinden.