Jort Kelder peilt stellingen bij OVU-VIB

Regio – De Vereniging Industriële Belangengemeenschap De Ronde Venen (kortweg VIB) en Ondernemersvereniging Uithoorn (OVU) vormden 7 november jl. een gelegenheidsduo. Samen organiseerden zij een bovenlokale Management Sociëteit in het Apollo hotel Vinkeveen met gastspreker Jort kelder. Om 16:00 stapten de eerste van zo’n 175 ondernemers, directeuren en managers uit De Ronde Venen, Uithoorn, Nieuwkoop e.o. de deur van het Apollo Hotel binnen voor een enerverende middag en avond.

Klokslag 10 voor 5 Introduceerden Arwin Brouwer (VIB) en Sander Toussaint (OVU) zich aan het publiek. Tijdens deze introductie werd een korte video-impressie van de Techniek Driedaagse getoond. Deze, door TechNet Amstel & Venen georganiseerd, techniekdagen laten jongeren uit De Ronde Venen, Uithoorn en Nieuwkoop zien en ervaren hoe leuk techniek is en welke mooie banen er zijn in de techniek. Ondernemers en bedrijfsverenigingen uit De Ronde Venen, Uithoorn en Nieuwkoop ondersteunen dit initiatief met raad en daad.

Brug Uithoorn

Jort Kelder trapte vervolgens af met een welkom door Alexander Kluit, Area General Manager van Apollo Hotels. Vervolgens werd het publiek reacties ontlokt op een aantal, soms controversiële stellingen. Denk aan inkomensnivellering en de Quote 500, verlaging van de dividend belasting. #MeToo, de brug Uithoorn (wat inmiddels geen issue meer bleek te zijn….), de gekozen burgemeester en deregulering. Bij deze laatste wist het publiek wel raad mbt het afschaffen van onnodige accijnzen, erfbelasting en regeltjes bij de gemeente, bijvoorbeeld m.b.t. de organisatie van evenementen. Met een aantal enerverende indrukken verzamelden de deelnemers zich bij de netwerkborrel om nu een echt bovenlokaal te netwerken. Gemeentegrenzen bleken hierbij geen barrières te vormen. De organiserende ondernemersverenigingen kijken terug op een zeer geslaagd evenement dat op alle fronten voor herhaling vatbaar is.