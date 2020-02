Jordy Buskermolen 5e in koude strandrace

Kudelstaart – De vorm is goed, maar nog net niet goed genoeg voor een hoofdrol. Na een vierde plek een week eerder moest strandracer Jordy Buskermolen zich afgelopen zondag op het strand van Voorne-Putten opnieuw tevreden stellen met een ereplaats: vijfde.

De Kudelstaartse biker miste op het parcours tussen het Brielse Gat en de Haringvlietdam meteen na de start de aansluiting met vier vroege vluchters. Een achtervolging met Ronan van Zandbeek lukte net niet. Ondanks de hoge wintertemperatuur van negen graden was de race voor veel renners een calvarietocht. Een aantal moest verkleumd door de regenkou vroegtijdig opgeven, enkele anderen raakten zelfs onderkoeld.

Coen Vermeltfoort kwam als eerste aan bij de finish in Rockanje, Bram Imming was tweede, Ivar Slik derde, Van Zandbeek vierde, Buskermolen vijfde en Rick van Breda, met meer achterstand, zesde. In het klassement van de topcompetitie is Slik de leider, Buskermolen handhaaft zich in de toptien.

Hij heeft dit seizoen nog twee kansen op een positieve uitschieter: komende zondag 9 februari in Noordwijk en op 16 februari in het NK bij Renesse.