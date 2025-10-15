John Vrielink speelt buitengewone partij

De Ronde Venen – In de afgelopen speelronde vijf heeft John Vrielink een buitengewone partij gespeeld. Zoals eerder vermeld is John één van de 100+ spelers in de biljartfederatie. Hij wist zichzelf te overtreffen door 150 te maken caramboles in slechts tien beurten met een ongekend moyenne van 15.00. Ook speelde hij in deze partij de hoogste serie van de week, 53 caramboles, een percentage van 35.33%. De winst ging mede door John, spelend voor de Merel 1/Thijmen van Veen tegen de Merel 3/Thijmen van Veen, ook Walter van Kouwen wist zijn partij te winnen. Vanuit het andere team wist Wim Berkelaar en Caty Jansen hun partij te winnen. K.O.T 87-1 speelde een gelijkwaardige partij tegen de Springbok 1. Beide teams gingen met twee gewonnen partijen en 40 wedstijdpunten naar huis; Bob van Kolck, Anne Beeker en Hen Kandelaar met Jan de Jong wisten allen hun partij te winnen.

Mooie teamprestatie

Cens 2 won tegen de thuisspelende De Kromme Mijdrecht 2. Beide teams wisten twee partijen te winnen. Jim van Zwieten met Yoeri Veeken en Edwin Walter met Jos Vermeij waren hiervoor verantwoordelijk. Een mooie teamprestatie met vier gewonnen partijen werd gespeeld door De Biljartvrienden/Smitfietsen/2Groen tegen De Kromme Mijdrecht 3. Het gehele team bestaande uit Nico Koster, Martien Heijman, Jos van Wijen en Ronald Boon wisten allen hun partij te winnen.

Cens/Gortenmulder speelde goed tegen de Merel2/Thijmen van Veen. Desmond Driehuis maakte een vliegende start door in zijn eerste beurt een serie van dertien caramboles op tafel te leggen en daardoor de basis voor de winst. Zijn teamgenoten Arjan Gortemulder en Vincent Roeleveld wonnen eveneens hun partij. Gijs van Vliet was de tegenhanger in deze partij. S.V. Veenland/Liquid Rubber won thuis tegen De Kromme Mijdrecht 1. Ron Hartsink en Derk wisten hun partij te winnen, zo ook Said Metalsi en Berend Huisingh. DenB Diensten/De Springbok speelde een broederpartij tegen De Springbok/Feka. John Beets een van de vier 100+ spelers in de competitie wist zijn partij te winnen, eveneens Ton van de Kleij. Vanuit het andere team wonnen Dick de Jong en Betty van der Mars.

