Jeugdteams Atlantis sluiten seizoen met glans af

Vinkeveen – Afgelopen zaterdag was het feest op de velden van korfbalvereniging Atlantis. Twee jeugdteams sloten het veldseizoen af met een kampioenschap; eentje solo, de ander gedeeld. Maar beide prestaties zijn er een om trots op te zijn.

Atlantis J2: kampioen na bloedstollende strijd

Het door Bos Meubelstoffeerderij gesponsorde Atlantis J2 stond al bovenaan de ranglijst, maar moest tegen SDO nog één keer alles geven om het kampioenschap definitief binnen te slepen. De opdracht was helder: winnen of gelijkspelen betekende de titel, verliezen zou een gedeeld kampioenschap betekenen. De jonge spelers – Bente, Jasmijn, Jeftha, Melle, Minke, Roxanne, Sander, Siem, Tobias en Willem – begonnen onder leiding van coaches Niels en Timo aan een pittige wedstrijd. SDO bleek niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven. Met een 3-5 achterstand bij rust leek het kampioensfeest even ver weg. Maar Atlantis J2 toonde karakter.

In de tweede helft vocht het team zich terug in de wedstrijd. Dankzij doorzettingsvermogen en sterk samenspel stond het 7-7 met nog tien minuten op de klok. De spanning was om te snijden. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in 9-9 – genoeg voor het kampioenschap. Een knappe prestatie van een team dat nooit opgaf.

Atlantis J9: gedeeld kampioen

Ook Atlantis J9, gesponsord door CodeInk, sloot het seizoen af met een kampioensgevoel. In een sportieve en energieke wedstrijd tegen Huizen J11 liet het team zien wat het in huis heeft. Met een klinkende 12-4 overwinning werd niet alleen de wedstrijd gewonnen, maar ook de titel van gedeeld kampioen veiliggesteld. Huizen J11 was de sterkste tegenstander tot nu toe, maar Atlantis speelde met flair en snelheid. De verdediging stond als een huis, zelfs toen Huizen een ‘superspeler’ inzette. Vanaf het derde kwart liep Atlantis uit en liet het team zien waarom ze bovenaan staan. Met een indrukwekkend doelsaldo van +59 mag Atlantis J9 met opgeheven hoofd het seizoen afsluiten. Een gedeeld kampioenschap, maar een volledig verdiend gevoel van overwinning. Atlantis kijkt terug op een succesvol seizoen waarin teamgeest, inzet en plezier centraal stonden.

Op naar het zaalseizoen met nieuwe kansen en hopelijk weer veel reden tot juichen.

Op de foto: Atlantis J2. Foto: aangeleverd.