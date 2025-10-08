Jeugdbrandweer Mijdrecht landskampioen

Mijdrecht/Zeist – In Zeist werd zaterdag 4 oktober de landelijke finale voor de jeugdbrandweer gehouden. De junioren van Jeugdbrandweer Mijdrecht wisten daar het hoogst haalbare resultaat te behalen: zij werden landskampioen in de klasse ‘lage druk’.

Tijdens de finale kregen de ploegen een brandmelding bij het depot van de Provincie Utrecht. De wedstrijdploeg van Mijdrecht ging voortvarend te werk: na een goede verkenning werd de brandmeldcentrale gevonden en juist uitgelezen, waaruit bleek dat de brand zich in de kelder bevond. Eerst werd de begane grond verkend, vervolgens de kelder. Daar werden alle ruimtes zorgvuldig gecontroleerd. Een eerste straal werd ingezet op de brandhaard en een tweede straal op de uitbreiding, waarna ook het slachtoffer succesvol werd gered.

‘Enorm trots’

De ploeg werkte uitstekend samen en wist de gehele inzet binnen de gestelde speeltijd van 35 minuten af te ronden. De wedstrijd startte om 10.30 uur en om 18.00 uur werd de spannende uitslag bekendgemaakt: Jeugdbrandweer Mijdrecht is de nieuwe landskampioen. “We zijn enorm trots op onze jeugdleden”, vertelt Henny Versluis, hoofdjeugdleider van Jeugdbrandweer Mijdrecht. “Ze hebben laten zien wat je met teamwork, inzet en kennis kunt bereiken. De ploeg heeft hard gewerkt en dit kampioenschap is een prachtige beloning voor hun inzet gedurende het hele seizoen.”

‘Spannend’

Ook bevelvoerder van de ploeg, Finn, kijkt trots terug op de dag: “Het begon allemaal rustig, maar de spanning nam toe toen we naar de wedstrijdbaan reden. We moesten even wachten voordat we konden starten en in het begin was het lastig om de brand te vinden. Toen we de brandmeldcentrale eenmaal hadden, ging alles snel: brandhaard geblust, slachtoffer gevonden en afgevoerd naar het ziekenhuis. De prijsuitreiking was enorm spannend. Het voelde eerst onwerkelijk dat we landskampioen waren, pas tien minuten later kwam het echte besef. En toen we terugkwamen bij de post werden we groots onthaald, met sirenes en zelfs een bezoek van de burgemeester. Dat maakte het helemaal compleet.”

Terug in Mijdrecht werden de kampioenen feestelijk onthaald op de brandweerpost, waar ouders, collega’s en leden van het ‘grote’korps klaarstonden om hen te feliciteren met deze knappe prestatie.

Op de foto: De juniorenploeg bestond uit: bevelvoerder: Finn van Dijk, pompbediende: Lisa Brinkman, aanvalsploeg nr. 1: Dex Gortenmulder en nr. 2: Daan ter Veen, waterploeg nr. 3: Joey Hooijmaijers en nr. 4: Roy Zum Vörde Sive Vörding en reserve Shanaya. Foto: aangeleverd.