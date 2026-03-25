Jeugd VLTV en MY Tennis & Padel maakt grote indruk op NK

De Ronde Venen – De jeugd van VLTV en MY Tennis & Padel uit Vinkeveen en omgeving heeft afgelopen weekend een indrukwekkend visitekaartje afgegeven op het NK Padel Jeugd. Met meerdere titels, finaleplaatsen en podiumplekken kan met recht gesproken worden van een bijzonder succesvol en zelfs dominant weekend voor de regio.

In de jongste categorie liet Micah Panhuizen direct zien tot de absolute top van Nederland te behoren. Hij werd overtuigend Nederlands kampioen in de U12. Ook in de U14 was hij succesvol: samen met Mats Cobussen pakte hij opnieuw de titel en kroonde het duo zich tot Nederlands kampioen.

Bij de meisjes was er eveneens groot succes. Evi Panhuizen en Lieve de Jong werden Nederlands kampioen in de U14 en bereikten daarnaast ook de finale in de U16, waar zij als tweede van Nederland eindigden. In dezelfde U14-categorie behaalde Eleana Bakker een knappe tweede plaats.

In de oudste jeugdklassen bleef het succes niet uit. Emma Tromp bereikte de finale in de U18 en werd tweede van Nederland. Ook Benjamin Langendorff en Alexandros Bakker haalden de finale in de U18 en eindigden eveneens als tweede. In dezelfde categorie wist Nathan van Lijf een derde plaats te behalen. Opvallend was de onderlinge halve finale tussen VLTV-spelers, waarin Langendorff en Bakker het opnamen tegen Van Lijf in een zinderende strijd.

Ook de jongste deelnemers deden waardevolle ervaring op. Zeeger Cobussen en Jules Martejo maakten hun debuut op het NK in de U12 en wisten direct een wedstrijd te winnen. Uiteindelijk eindigden zij knap als vierde van Nederland.

