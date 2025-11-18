Jeu de Boules en Petanque: twee namen voor één spel

De Kwakel – Wie zich verdiept in het Franse balspel komt al snel twee termen tegen: Jeu de Boules en Petanque. Het lijkt alsof er een verschil is, maar in de praktijk is dat nauwelijks het geval.

Jeu de Boules is een verzamelnaam voor spellen waarbij stalen ballen richting een klein houten doelballetje – het but – worden gegooid. Binnen die familie is Petanque de meest populaire variant, vooral onder wedstrijdspelers. Recreanten gebruiken doorgaans de term Jeu de Boules, omdat die bekend klinkt en gezelligheid oproept.

Het spel draait om precisie en strategie. Spelers proberen hun boules zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen, terwijl ze tegelijkertijd de ballen van tegenstanders wegspelen. De techniek is eenvoudig te leren, maar vraagt om gevoel en inzicht om echt goed te worden.

Buurtenfestival

Tijdens het Buurtenfestival op 27 november biedt Boule Union Thamen gelegenheid om deze sport van dichtbij te ervaren. Op de banen aan Vuurlijn 24 in De Kwakel start het programma om 10.00 uur en duurt per groep ongeveer 30 tot 45 minuten. Eerst volgt een uitleg van de basisregels en techniek, daarna een korte partij. Belangstellenden worden gekoppeld aan ervaren spelers om een beter beeld van het spel te krijgen. De vereniging zorgt voor alle materialen en blijft open tot 16.00 uur.

Het spel draait om precisie en strategie. Foto: aangeleverd.