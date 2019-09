Jetze Plat wint handbikemarathon van Berlijn

Vinkeveen – Vinkevener Jetze Plat heeft de handbikemarathon van Berlijn gewonnen. Na 42 kilometer en 195 meter dwars door de Duitse hoofdstad kwam de 28-jarige Nederlander solo over de finish. Op ruime afstand pakte de Belg Jonas van de Steene het zilver en brons was voor Vico Merklein uit Duitsland. Voor Plat is het zijn vierde overwinning in de hoog aangeschreven marathon.

In de eerste vijf kilometer sloeg Plat al een gat van bijna een halve minuut. “Mijn tactiek was ook om hard te starten, zo snel mogelijk een gaatje te slaan en daarna steady doorrijden”, verklaart Plat zijn raceplan. “Ik had onderweg geen idee hoe ver de concurrentie achter me zat, dus kon ik het niet echt rustig aan doen. De rest wist echter niet meer terug te komen, dus heb ik bijna de hele marathon solo gereden. Uiteindelijk had ik een marge van precies vier minuten op de nummers twee en drie.”



Parcoursrecord

Plat verbeterde in Berlijn met zijn tijd van 1 uur en 1 seconde ook het parcoursrecord. Dat stond sinds 2015 op naar van Merklein (1:02.32). “Het is jammer dat ik net één seconde meer nodig heb dan een uur”, lacht Plat. “Maar dat ik dat parcoursrecord nu weer in handen heb, is mooi. Dit is een prachtige afsluiter van het wedstrijdseizoen.”