Jazz aan de Amstel met Edwin en Thijs

Uithoorn – Zondag 27 januari zijn Edwin Rutten en Thijs van Otterloo speciaal te gast bij Jazz aan de Amstel. Onder leiding van singer, songwriter en presentatrice Shyla Zoet kan geluisterd worden naar echte jazz standards, evergreens, popmuziek en eigen werk.

Jazz betekent voor Edwin, de swing, de fun van timen, het lui achteroverliggen op de beat, de ritmiek, de improvisatie, het entertainment en de interactie met de band. Het vertellen van kleine verhaaltjes in de vorm van songs.

Thijs van Otterloo is de jongste zoon van componist en dirigent Rogier van Otterloo. Van jongs af aan kwam hij veel in aanraking met muziek en kwamen Nederlandse jazz-grootheden zoals Rita Reijs, Louis van Dijk, Piet Noordijk en vele anderen bij hem thuis over de vloer. Op driejarige leeftijd werd bij Thijs al een absoluut gehoor ontdekt en niet lang daarna begon hij zelf composities te maken. Toen hij 12 jaar oud was begon Thijs, geïnspireerd door platen van David Sanborn en Michael Brecker, altsaxofoon te spelen. Dit bleek een schot in de roos.

Gastvrouw, presentatrice en zangeres Shyla Zoet, onder andere te horen in verschillende commercials op radio en televisie, werkte reeds met vele nationale en internationale artiesten samen. Ook tijdens dit 7e seizoen van Jazz aan de Amstel, nodigt Shyla elke 2e en 4e zondag van de maand verschillende artiesten uit binnen- en buitenland uit, om met haar te musiceren.

Jazz aan de Amstel is een initiatief van Shyla Zoet en Sjiek aan de Amstel. Door de variatie van artiesten, muziekkeuze en prettige sfeer is het elke keer weer verrassend en zeer toegankelijk voor een breed publiek. Op zondag 27 januari bestaat de band uit Joos van Leeuwen (piano), Peter Bergman (bas), Olaf Keus (drums), Thijs van Otterloo (sax), Edwin Rutten (zang) en Shyla Zoet (zang/presentatie). Locatie: Sjiek aan de Amstel, Marktplein 11 in Uithoorn tussen 15.30 en 17.30 uur. Entree 4 euro.