Jaylinn Maarsen: ’Topsport lijkt me heel gezellig’

De Kwakel – Handbal is een belangrijk onderdeel van sportvereniging KDO. De afdeling heeft teams in alle leeftijdscategorieën, en er wordt hard getraind onder leiding van gediplomeerde trainers. Jaylinn Maarsen (12) uit De Kwakel droomt van een toekomst als topsporter.

Na een handbaltoernooi met basisschool De Zon vroeg Jaylinn aan haar vader Pascal of ze op handbal mocht. Dat klonk Pascal, die als trainer actief is bij KDO, als muziek in de oren. Al snel constateerde hij dat zijn dochter aanleg had voor de teamsport, waarbij alles draait om strategie, kracht en uithoudingsvermogen. Vindt Jaylinn het niet lastig dat haar vader ook haar trainer is? “Nee hoor, ik durf hem eerder tegen te spreken dan de anderen als ik het ergens niet mee eens ben. Ik denk graag mee”, zegt ze opgewekt.

Durfal

Jaylinn is dol op sportieve uitdagingen. Zo kan ze jongleren terwijl ze rondrijdt op een eenwieler. Bang uitgevallen is ze ook al niet. Tijdens een vakantie in Frankrijk durfde ze van een acht meter hoge rots in een rivier te springen. En haar juf op school liet weten dat Jaylinn graag het voortouw neemt met klassikale opdrachten. Stuk voor stuk eigenschappen die goed van pas komen voor een meid die de top wil halen.

Naast haar lidmaatschap van KDO volgt Jaylinn een talentenprogramma op de handbalschool Amstelland, in Aalsmeer. Regelmatig komen scouts en topcoaches daarheen om aanstormend talent te ontdekken. “Ik zou het supervet vinden om ooit het Nederlandse team te halen”, zegt Jaylinn. “Wie weet mag ik een keer meetrainen met Jong Oranje. Ik denk dat topsport heel gezellig is, met al die meiden onder elkaar. Al moet je jezelf als topsporter natuurlijk wél bewijzen.”

Haar mooiste sportmoment beleefde Jaylinn toen er tijdens een wedstrijd een verre bal naar haar werd gepasst. Omdat ze hem net niet kon vangen, tikte ze de bal rechtstreeks uit de lucht – zo het doel van de tegenstander in. Het publiek ging uit z’n dak, wat bij een gewoon doelpunt niet het geval is. En de keeper van de tegenpartij was zo boos dat hij zijn bidon wegsmeet.

Sloddervosje

Elke topsporter heeft sterke en zwakke punten. Hoe zit dat bij Jaylinn? “Ik zou mijn kamer vaker moeten opruimen. Kleding, schoolspullen, speelgoed; overal slingert wel wat. Toch ben ik nooit iets kwijt, want ik weet precies waar alles ligt. Met handbal ben ik overigens wel heel gedisciplineerd. Een harde worp op doel is een van mijn sterke punten. Ik kan vanaf de cirkel een heel eind naar de keeper toe springen. Vaak schrikken ze daarvan, omdat ze het niet verwachten. Wat nog beter kan, is de rust in mijn hoofd. Als we achterstaan, heb ik de neiging om haastig te gaan spelen. Dan word ik onrustig en mijn keel knijpt dicht. Ik ben dan zo boos op mezelf dat ik bijna niks meer kan.”

Durf te dromen

Heeft Jaylinn nog een goed advies voor lezers van de Nieuwe Meerbode? “Nooit opgeven en altijd doorgaan, weet ze beslist. “Want als je opgeeft, is alles verloren. Ga daarom altijd je dromen achterna. Maar niet te lang, want als iets niet lukt, kun je boos worden op jezelf. En dat is niet de bedoeling.”

KDO Handbal telt 127 leden en beschikt over een handbalveld, een beachpark en een sporthal. Neem voor meer informatie contact op via handbal@kdo.nl.

Jaylinn Maarsen: ’Topsport lijkt me heel gezellig’. Foto: aangeleverd.