Jan Daalman gekozen tot dorpsdichter!

Aalsmeer – Donderdag 30 januari organiseerde Stichting Kunst en Cultuur (KCA) in cultureel café Bacchus een levendige gedichten avond. Jan Daalman – wereldberoemd in Aalsmeer – werd door jury en publiek voor de komende vier jaar gekozen tot Dorpsdichter van Aalsmeer.

Zijn motivatie was goed voorbereid en sterk. Jan gaf aan dat hij bezit over een groot netwerk, sociaal is, als lid van de Kunstploeg zeer betrokken bij jeugdeducatie, ouderen en anderstaligen, kinderboeken geschreven heeft, zijn boek over de Poel al een derde druk beleeft. Dat allemaal naast de columns en ingezonden brieven in de media waarin hij ongezouten en duidelijk zijn mening ventileert. Vervolgens kwam hij met een drietal voorbeelden.

Zijn humor, ernst en originaliteit raakten een kern die de Aalsmeerders zal aanspreken. Zijn goed voorgedragen gedicht waar het karakter van Aalsmeer in mooi lopende zinnen werd weergegeven, maakte duidelijk dat Aalsmeer zich gelukkig kan prijzen met deze dichterlijke vertegenwoordiger van de Aalsmeerse bevolking.

De voorlezer

Natuurlijk zal Jan zijn gram over Schiphol niet onder stoelen of banken steken. De vondst om bij de logeerpartij van Cora van Nieuwenhuizen – minister van Infrastructuur en waterstaat – als voorlezer aan haar bed te gaan zitten was briljant. Of de minister na het sprookje lekker gaat slapen valt overigens buitengewoon te betwijfelen.

Janna van Zon