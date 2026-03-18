Jaarlijkse Zonnebloem ontmoetingsdag in De Willisstee

Wilnis – De Willisstee stond verleden week weer in het teken van de jaarlijkse ontmoetingsdag. De bezoekers werden hartelijk ontvangen met een kopje koffie en een heerlijk taartje. Aan de tafels werd meteen volop bijgepraat en gelachen, de sfeer zat er vanaf het begin goed in.

Eén van de hoogtepunten van de dag was het optreden van Shantykoor De Turfstekers. Met hun vrolijke zeemansliedjes brachten zij de zaal in beweging. Er werd uit volle borst meegezongen en zelfs een polonaise bleef niet uit. Met hier en daar een rolstoel en rollator in de rij was het een prachtig en ontroerend gezicht: samen genieten kent geen grenzen.

Na het muzikale optreden volgde een uitgebreide lunch, waar iedereen zichtbaar van genoot. De middag werd afgesloten met een bingo. Niemand ging met lege handen naar huis: voor iedereen was er een mooi prijsje.

Op de foto: Shantykoor De Turfstekers bij De Zonnebloem. Foto: aangeleverd.