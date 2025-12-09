IVN Winterwandelen

Uithoorn/De Ronde Venen – IVN De Ronde Venen & Uithoorn organiseert zaterdag 20 december om 09.30 uur een winterwandeling in Groot Wilnis en Vinkeveen.

De wandeling voert over oude dijken en houtkades, aangelegd als ontginningsgrenzen in het verleden. Het ontstaan van dit landschap en de natuur komen samen in deze wandelroute. De wandeling is ruim 9 km lang.

Aanmelden kan via www.ivn-drvu.nl. Een paar dagen voor de wandeling ontvangen belangstellenden de locatie van het startpunt. Denk aan goede wandelschoenen, warme kleding en iets te drinken voor een korte koffiestop onderweg.

Wandel mee in Groot Wilnis en Vinkeveen. Foto: IVN.