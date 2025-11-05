Regio – IVN De Ronde Venen & Uithoorn organiseert zaterdag 15 november om 09.30 uur een acht kilometer lange winterwandeling in en rond Abcoude; door de oude dorpskern van Abcoude, langs het Abcoudermeer, over een verrassend pad langs het golfterrein en over natuurterrein Klarenbeek.

Natuur en geschiedenis komen samen in deze wandeling. Na aanmelding krijgen deelnemers gegevens van de startlocatie per mail. Graag aanmelden via https://bit.ly/49uzrx9.

De organisatie: “Denk aan goede wandelschoenen, het kan hier en daar drassig zijn.” Meer informatieover het IVN en activiteiten is te vinden op www.ivn-drvu.nl.

Op de foto: IVN start met eerste winterwandeling van dit seizoen. Foto: aangeleverd.