Inwoners trotseren kou voor MeerCompost

Rijsenhout – In geen jaren is het zo koud geweest op de Landelijke Compostdag die op zaterdag 17 maart plaatsvond. Bij een gevoelstemperatuur van -10 graden Celsius deelden zo’n 100 medewerkers van Meerlanden en gemeenten gratis 55.000 zakken MeerCompost uit aan inwoners in de regio Amstelland, Haarlemmermeer en Duin- en Bollenstreek. Traditiegetrouw worden inwoners zo bedankt voor het scheiden van hun organisch afval. De uitgedeelde compost is gemaakt van 1.250.000 kilo ingezameld GFT uit de regio. De compost is een natuurlijke bodemverbeteraar die de bodem met voedingsstoffen verrijkt en verschraling tegengaat.

Groene Energiefabriek goed bezocht

Circa 100 inwoners hebben zich vandaag laten rondleiden in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout en kregen inzicht in het verwerkingsproces van GFT. “Ik heb nu met eigen ogen gezien hoe Meerlanden GFT verwerkt tot nieuwe producten en ik merk dat mijn motivatie om GFT te scheiden hierdoor alleen maar toeneemt”, aldus één van de bezoekers.

MeerCompost

MeerCompost stimuleert de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. De compost wordt gemaakt door een combinatie van vergisting en compostering van organische afvalstromen. MeerCompost is een gecertificeerd product (Keurcompost), vrij van onkruidzaden en ziektekiemen.

Foto: Wethouder Ad Verburg (Aalsmeer) deelde samen met Angeline Kierkels, Algemeen Directeur Meerlanden, compost uit op de milieustraat in Rijsenhout.