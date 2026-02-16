Inwoners trekken aan de bel over huisvesting arbeidsmigranten

De Ronde Venen – In De Ronde Venen is een toenemend aantal arbeidsmigranten werkzaam, onder meer in de logistiek, agrarische sector en distributie. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan de lokale economie. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om, binnen haar bevoegdheden, te zorgen voor goede en menswaardige huisvesting voor deze groeien de praktijk lijkt het erop dat uitzend- en bemiddelingsbureaus deze taak deels hebben overgenomen door reguliere koop- en huurwoningen aan te kopen of te huren voor de huisvesting van arbeidsmigranten.

Dat lijkt op het eerste gezicht een oplossing: arbeidsmigranten hebben immers een dak boven hun hoofd. Tegelijkertijd wordt zichtbaar waar het in De Ronde Venen aan ontbreekt: samenhangend en actueel gemeentelijk beleid. Het gevolg is dat deze ontwikkeling leidt tot ongewenste effecten op leefbaarheid, woningmarkt, gebruik van voorzieningen en parkeerruimte in diverse wijken in de gemeente.

Kwetsbare positie arbeidsmigranten

Arbeidsmigranten bevinden zich vaak in een kwetsbare positie. Landelijk is bekend dat er een groot tekort is aan geschikte (tijdelijke) huisvesting. De kwaliteit laat regelmatig te wensen over en er is sprake van overbewoning en hoge kosten. Veel arbeidsmigranten zijn afhankelijk van hun werkgever voor woonruimte, wat kan leiden tot onzekerheid, afhankelijkheid en soms zelfs uitbuiting. Goede en menswaardige huisvesting is daarom geen luxe, maar een noodzakelijke randvoorwaarde. Juist daarom is duidelijke regie vanuit de gemeente van belang.

Gevolgen voor de woningmarkt

Wanneer reguliere koop- en huurwoningen structureel worden ingezet voor huisvesting van arbeidsmigranten kent de huidige praktijk ook een keerzijde met negatieve effecten voor de inwoners van onze gemeente. Hierdoor wordt namelijk een deel van de bestaande woningvoorraad ingezet voor andere doeleinden dan reguliere bewoning. Hierdoor komt de druk op de lokale woningmarkt die al heel groot is, vooral voor starters en jonge gezinnen, nog meer onder druk te staan. Daarnaast is in sommige gevallen sprake van overbewoning, waarbij meerdere personen één eengezinswoning delen. Dat leidt tot extra belasting van voorzieningen en tot spanningen in woonwijken.

Signalen uit de wijken

Steeds vaker laten inwoners hun zorgen horen. Zo wordt het als moeilijk uitlegbaar ervaren dat soms meer dan tien arbeidsmigranten in een eengezinswoning wonen, terwijl andere wooninitiatieven strenger worden beoordeeld. Als voorbeeld wordt de voormalige brandweerkazerne in Abcoude genoemd. Een groep jongeren werd het niet gegund om samen te gaan wonen in de oude brandweerkazerne in Abcoude, omdat omwonende hadden geklaagd op grond van mogelijk overlast en parkeerdruk in de wijk. Ook raadslid Serge Kraaikamp van Ronde Venen Belang ontving signalen uit een wijk in Mijdrecht. Bewoners spraken over toenemende parkeerdruk en busjes die ’s ochtends vroeg en ’s avonds laat af en aan rijden.

Unanieme oproep tot beleid

Kraaikamp nam poolshoogte en constateerde een opvallend aantal voertuigen met witte kentekenplaten. Een bewoner gaf aan: “We hebben al te weinig parkeerplekken. Als er bij een woning meerdere auto’s bijkomen, is dit niet vol te houden.” Ook wordt regelmatig genoemd, dat het een komen en gaan is van bewoners zonder binding met de buurt, wat de samenhang onder druk zet. Op basis van deze signalen bracht Serge Kraaikamp de problematiek onder de aandacht van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Namens Ronde Venen Belang diende hij samen met VVD, D66, CDA, Lokaal en Fair en 50Plus een motie in, waarin wordt opgeroepen tot zorgvuldig afgewogen en samenhangend beleid.

Tijd voor duidelijke kaders

De motie werd unaniem aangenomen. Wethouder Anja Vijselaar erkende dat de gemeente momenteel niet beschikt over actueel en samenhangend beleid op dit onderwerp en gaf aan dat het college bereid is dit verder uit te werken. Daarmee ligt er nu een duidelijke opdracht. Niet om arbeidsmigranten te weren, maar om regie te nemen. Om menswaardige huisvesting mogelijk te maken zonder dat de druk volledig op bestaande woonwijken terechtkomt. Zolang duidelijke kaders ontbreken, blijven zowel inwoners als arbeidsmigranten de gevolgen ervaren.

Het is nu aan het gemeentebestuur om woorden om te zetten in concreet beleid, zodat economische bedrijvigheid en leefbaarheid in balans blijven.

Raadslid Serge Kraaikamp nam poolshoogte in de wijk over grote parkeerdruk door huisvesting arbeidsmigranten. Foto: aangeleverd.