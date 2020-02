Interview met auteur Peter Buwalda

Aalsmeer – Op woensdag 4 maart interviewt Jasper Henderson (hoofdredacteur Lebowski Publishers) bestsellerauteur Peter Buwalda over zijn werk, met name over zijn laatste boek ‘Otmars zonen’, in De Oude Veiling.

‘Otmars zonen’ vertelt het verhaal van de jonge Shell-employé Ludwig Smit, die na een bezoek aan de illustere Johan Tromp op het Siberische eiland Sakhalin strandt in een sneeuwstorm. Juist nu, wanneer onderzoeksjournalist Isabelle Orthel hem het deksel komt overhandigen van een beerput, begint Tromps daverende carrière in de oliebusiness te wankelen. Tromp – hedonist, alfaman, kroonprins van Shell, en in alles het tegenbeeld van Ludwig – schat zijn twee bezoekers volkomen verkeerd in.

Deze Boekenweeklezing is in samenwerking met Boekhuis Aalsmeer en KCA. Kaartjes zijn te bestellen via de website van de Bibliotheek: www.debibliotheekamstelland.nl en te koop bij Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat.

Praktische informatie: In De Oude Veiling, Marktstraat op woensdag 4 maart van 20.15 tot 22.00 uur. Kosten: leden € 12,50 euro, niet leden € 17,50.