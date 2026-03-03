Regio – Het jonge Nederlandse padeltalent Micah Panhuizen (10) uit De Ronde Venen heeft samen met zijn Belgische partner Lennert Strack (11) het internationale jeugdpadeltoernooi in Aken op indrukwekkende wijze gewonnen. Micah maakte in België deel uit van Team NL in de categorieën U12 en U14. De overwinning is extra knap omdat hij als eerstejaars U12-speler doorgaans uitkomt tegen oudere tegenstanders.

Zaterdag won Micah beide poulewedstrijden overtuigend met 6-1/6-1 en 6-0/6-2, waarmee hij zich als poulewinnaar plaatste voor de halve finales. Ook daarin bleven Panhuizen en Strack overtuigen: met 6-2/6-2 bereikten zij zonder setverlies de eindstrijd. In de finale wachtte een sterk Duits-Belgisch duo. Opnieuw toonden Micah en Lennert hun klasse en wonnen zij in twee sets: 6-3/6-3. Daarmee mochten zij de titel in ontvangst nemen.

Op de foto: Internationale toernooizege voor Micah Panhuizen en Lennert Strack. Foto: aangeleverd.

