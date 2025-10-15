Intentieovereenkomst verbetering fietsnetwerk ondertekend

De Ronde Venen – Wethouder Anja Vijselaar heeft namens de gemeente de intentieovereenkomst voor het verbeteren van regionale fietsroutes ondertekend. Het doel van deze overeenkomst is om in gezamenlijkheid met bewoners veilige, comfortabele en vlotte fietsverbindingen te bieden tussen huis, school, werk, openbaar vervoerknooppunten en andere belangrijke bestemmingen. Er zijn ook diverse regionale fietsroutes in de gemeente in de intentieovereenkomst opgenomen.

Aanpakken van onveilige verkeerssituaties

Provincie Utrecht en alle 26 gemeenten binnen de provincie ondertekenden op 9 oktober 2025 deze intentieovereenkomst. In totaal hebben de 26 gemeenten tot en met 2029 ruim 130 fietsprojecten op de agenda staan. Deze projecten variëren van de aanleg van fietsstraten tot het aanpakken van onveilige verkeerssituaties. Provincie Utrecht wil de gemeenten daarbij financieel ondersteunen.

Verbetering

Samenwerken aan verbeteren van regionale fietsverbindingen. Dat is wat gemeenten en de provincie Utrecht toezeggen met de ondertekening. In de overeenkomst staat onder meer met welke projecten de gemeenten tot en met 2029 aan de slag willen. Ook is aangegeven waar de provincie bij kan ondersteunen door het verlenen van subsidie. Zo worden fietspaden verbreed, fietsstraten aangelegd, oversteekplaatsen op kruispunten verbeterd en vrij liggende fietspaden aangelegd.

Elk jaar wordt de voortgang op de projecten besproken in de bestuurlijke overleggen van de verschillende regio’s. Voor De Ronde Venen zijn drie regionale fietsroutes in de overeenkomst opgenomen: de Dom-tot-Damroute tussen Amsterdam en Utrecht, via Abcoude; de doorfietsroute tussen Wilnis, Mijdrecht en Uithoorn, inclusief de brug over de Kerkvaart; en de verbetering van de doorgaande fietsroute in Vinkeveen.

Mobiele toekomst voor De Ronde Venen

Wethouder Anja Vijselaar: “Ik ben blij dat er een aantal belangrijke fietsroutes in onze gemeente is opgenomen in deze overeenkomst. Met al onze woningbouwprojecten is het namelijk belangrijk om een goed alternatief voor de auto te bieden. Het extra autoverkeer gaat anders ten koste van de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. De mogelijkheid van subsidie vanuit de provincie brengt de realisatie van die routes dichterbij. We blijven overigens ook werken aan meer lokale routes, zoals de Dukaton in Mijdrecht.”

Op de foto: Blije gezichten. Wethouder Anja Vijselaar heeft namens de gemeente de intentieovereenkomst voor het verbeteren van regionale fietsroutes ondertekend. Foto: aangeleverd.