Installatie nieuwe gemeenteraad

Aalsmeer – Vandaag, donderdag 29 maart, worden in een bijzondere openbare raadsvergadering de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

De nieuwe gemeenteraad is:

CDA (8): Robbert-Jan van Duijn, Ankie Harte-Fokker, Eppo Buskermolen, Dirk van Willegen, Thirsa van der Meer, Bart Kabout, Paul van Soelen en Tom Verlaan.

VVD (6): Robert van Rijn, Nanda Hauet, Marjanne Vleghaar, Jochem van Leeuwen, Dirk van der Zwaag en Jan Bouwmeester.

D66 (2): Wilma Alink-Scheltema en Willem Kikkert.

Absoluut Aalsmeer (4): Dick Kuin, Greta Holtrop, René Martijn en Chantal van Hilst-Dekker.

PvdA (1): Jelle Buisma.

GroenLinks (2): Ronald Fransen en Sunny Lakerveld.

Afwachten bij het CDA

Van deze 23 (nieuwe) raadsleden hebben 22 aangegeven deel te willen gaan uitmaken van de nieuwe gemeenteraad. Alle geloofsbrieven zijn onderzocht en goed bevonden. De enige die nog geen bevestiging heeft gegeven om zitting te willen nemen in de gemeenteraad is de 17-jarige Thirsa van der Meer. Zij is met voorkeursstemmen in de gemeenteraad voor het CDA gekomen. Wellicht is deze ‘job’ voor de jeugdige inwoonster niet te combineren met haar opleiding en stelt zij haar politieke loopbaan nog even uit. Mocht Thirsa bedanken, dan is de eerstvolgende op de CDA-lijst Gerard Winkels.

Belangstellenden welkom

De vergadering begint om 20.00 uur, duurt tot ongeveer 21.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Na afloop van deze vergadering zijn er hapjes en drankjes in de Burgerzaal. Belangstellenden zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Foto: Burgemeester Jeroen Nobel tijdens het afscheid van negen raadsleden afgelopen dinsdag 27 maart.