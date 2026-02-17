Inschrijven Ronde Venen Cup tennis

De Ronde Venen – Zondag 22 maart vindt de eerstvolgende editie plaats van het Ronde Venen Cup tennis, een eendaags tennistoernooi, waarin alle verenigingen uit DRV onderling strijden om de felbegeerde Ronde Venen Cup.

Naast een gezellige dag is het ideaal om wat wedstrijdritme op te doen voor de KNLTB-competitie weer van start gaat. Iedereen speelt drie dubbelpartijen op tijd met een eigen clublid in de categorieën 4/5, 6, 7, 8 en 9.

Via de website van de eigen vereniging is meer informatie te vinden. De Mijdrechtse TPV is dit jaar host, dat betekent dat alle deelnemers, ook die op andere parken gespeeld hebben, vanaf 16.30 uur welkom zijn in Mijdrecht voor de borrel, prijsuitreiking en loterij. Inschrijven kan tot en met maandag 3 maart via de eigen clubsite.

Foto: aangeleverd