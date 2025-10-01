Inloopdag infrastructuurplan Vinkeveen

Vinkeveen – De gemeente organiseert zaterdag 11 oktober een inloopdag over het infrastructuurplan Vinkeveen. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 10.00 en 14.00 uur aan Herenweg 186a, Vinkeveen (oude betonfabriek De Adelaar). Het plan gaat over de volgende straten: Herenweg, Kerklaan, Roerdompstraat, Plevierenlaan, Reigerstraat en Bonkestekersweg. Deze bijeenkomst gaat niet over de woningbouw uit het centrumplan, maar richt zich uitsluitend op de infrastructuur. De gemeente laat weten: “Het centrumplan Vinkeveen geeft het dorp een boost! Met de ontwikkeling van woningen, het dijksterrein, horeca aan het water en wandelroutes krijgt Vinkeveen het dorpshart dat het verdient. Recreatieve routes verbinden de Vinkeveense plassen met het dorp waarmee Vinkveen voor inwoners én recreanten nog aantrekkelijker wordt.”

In het ontwerp van de infrastructuur worden de Herenweg, Kerklaan, Roerdompstraat, Plevierenlaan, Reigerstraat en Bonkestekersweg opnieuw ingericht volgens het zogenoemde GOW-30-profiel. Dit houdt in dat de maximale snelheid straks 30 km per uur is. Daarnaast komen er brede fietsstroken aan beide zijden van de rijbaan en worden voetgangersoversteekplaatsen verhoogd aangelegd.

Wethouder Anja Vijselaar: “Met dit infrastructuurplan zetten we een belangrijke stap richting een veiliger en leefbaarder Vinkeveen. We horen graag wat u ervan vindt. Samen zorgen we ervoor dat het dorpshart van Vinkeveen niet alleen mooier, maar ook beter bereikbaar en toekomstbestendig wordt. “

Tijdens de inloopdag is er informatie over de voorgestelde aanpassingen en de planning van de werkzaamheden. Er is volop gelegenheid om vragen te stellen, mening te geven of ideeën te delen. De inbreng van de belangstellenden neemt de gemeente mee bij het opstellen van het definitieve plan.

Op de foto: Impressie van het toekomstige kruispunt Julianalaan-Herenweg-Zuid. Foto: aangeleverd.