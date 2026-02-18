Inloopavond herinrichting Burgemeester Padmosweg Wilnis

Wilnis – De gemeente start met de voorbereidingen voor de herinrichting van de Burgemeester Padmosweg in Wilnis. De weg is toe aan groot onderhoud en krijgt daarom een nieuwe inrichting. Het ontwerp wordt gemaakt in samenspraak met aan/omwonenden en ondernemers van de weg en andere externe partijen.

Niet meer in goede staat

De Burgemeester Padmosweg is een belangrijke doorgaande weg in Wilnis. De weg is niet meer in goede staat. Daarom is onderhoud nodig. Met de herinrichting wordt de weg veilig en toekomstbestendig. De huidige fase van het project is bedoeld om tot een ontwerp te komen. Aan/omwonenden en ondernemers van de Burgemeester Padmosweg zijn gevraagd mee te denken over de inrichting. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de werkzaamheden plaatsvinden. Dat is afhankelijk van eventuele werkzaamheden door Waterschap Amstel Gooi en Vecht en nutsbedrijven. Zodra de ontwerpfase is afgerond, worden omwonenden geïnformeerd over het vastgestelde ontwerp en de planning.

Inloopavond in De Wilisstee

Woensdag 25 februari vindt een eerste inloopavond plaats in De Willisstee, maar er is nog geen ontwerp te zien. De avond is volgens de gemeente bedoeld om wensen, ideeën, knelpunten en/of mogelijke zorgen op te halen. Medewerkers van de gemeente en een uitvoerend ingenieursbureau zijn tussen 19.00 en 21.00 uur aanwezig om met geïnteresseerden en belanghebbenden in gesprek te gaan. Deze input en die van de verkeerskundigen vormen de basis voor het daarna te maken schetsontwerp, dat tijdens een tweede inloopavond wordt gepresenteerd; naar verwachting in het voorjaar van dit jaar.

Op de foto: Burgemeester Padmosweg in Wilnis. Foto: aangeleverd.