Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek

Aalsmeer – Steeds meer mensen hebben vragen over digitaleoverheidszaken. Daarom past de Bibliotheek Amstelland vanaf 1 maart de inloopspreekuren van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) aan en zijn er meer mogelijkheden voor het maken van afspraken en breidt zij de dienstverlening uit.

Bij het IDO kunnen mensen terecht met vragen over bijvoorbeeld DigiD, het invullen van online formulieren of het gebruik van websites van de overheid. Door de openingstijden aan te passen, ontstaat er meer ruimte om mensen op afspraak en persoonlijk te helpen. Daarnaast organiseert het IDO-team vaker activiteiten in de wijk om ondersteuning laagdrempelig en dichtbij te bieden.

Geïnteresseerden kunnen Bart en Eva van het team IDO van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bellen of appen via 020 – 545 55 51 voor vragen of het maken van een afspraak. Wie liever zonder afspraak langskomt, kan terecht tijdens de inloopspreekuren in de Bibliotheekvestigingen. In Bibliotheek Aalsmeer houden Bart en Eva nloopspreekuren op maandag van 13.00 tot 17.00 uur en op donderdag van 13.00 tot 15.00 uur. Meer info: www.debibliotheekamstelland.nl.

Foto: Eva en Bart van team IDO (foto aangeleverd).