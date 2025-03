Ineke Hond op de bres voor reuma: ‘Iedere euro helpt’

Uithoorn – De collecteweek van ReumaNederland is deze week van 17 t/m 22 maart. Duizenden collectanten gaan langs de deuren om geld op te halen voor mensen met reuma. Zo ook Ineke Hond uit Uithoorn. Dertig jaar geleden begon Ineke Hond met collecteren, een inzet die sindsdien een belangrijk onderdeel van haar leven is geworden.

Oorspronkelijk woonde Ineke in Amsterdam, maar toen ze samen met haar man besloot een huis te kopen, werd dat in Uithoorn. Via een kennis leerde ze iemand kennen die collectecoördinator was in Uithoorn. Van huis uit is ze opgegroeid met collectes en ze zei dan ook meteen ‘ja’ toen ze gevraagd werd of ze zich wilde inzetten voor ReumaNederland. En nu 30 jaar later, doet ze dat nog steeds.

Haar betrokkenheid bij ReumaNederland werd nog persoonlijker toen er bij een familielid spierreuma werd vastgesteld en ze zelf de diagnose osteoporose kreeg. Hoewel ze osteoporose kende, wist ze niet dat deze aandoening ook onder reuma viel. “Ik dacht altijd: dat hoort toch niet bij reuma?” vertelt ze. Juist daarom vindt Ineke het belangrijk om meer bewustzijn te creëren over reuma en de impact die het heeft op het dagelijks leven.

Dertig jaar collecteren heeft haar veel ervaringen opgeleverd. “Het is zo’n leuk moment”, zegt Ineke. Haar wijk is de afgelopen jaren flink veranderd, met veel nieuwe bewoners. Dat betekent dat ze vaker moet uitleggen wat ze doet, soms zelfs in verschillende talen, iets wat ze juist heel leuk vindt. Sinds kort staat er een QR-code op haar collectebord, waarmee mensen eenvoudig digitaal kunnen doneren.

Tijdens het collecteren komt Ineke Hond overal binnen. “Bij de een is de gang prachtig en bij de ander ziet het er minder netjes uit. Je krijgt echt een inkijkje in verschillende huishoudens,” zegt ze lachend. Tegelijkertijd merkt Ineke dat steeds meer mensen geen contant geld meer in huis hebben, wat de collecte uitdagender maakt. Toch blijft ze gemotiveerd: “Iedere euro helpt, en zolang ik dit kan doen, blijf ik me inzetten.”

Op de foto: Ineke Hond uit Uithoorn is één van de vele collectanten van ReumaNederland. Foto: aangeleverd.