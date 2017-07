Inbrekers (juist) actief in vakantie

Aalsmeer – De zomervakantie komt eraan. Ook voor inbrekers is het hoogseizoen. Die zijn juist actief als veel mensen met vakantie zijn. De handhavers op straat en de politie letten deze weken goed op en doen extra surveillances. Bewoners kunnen zelf ook veel doen om inbraak te voorkomen. Sluit ramen en deuren goed af als u uw woning verlaat, al is het maar even. Vergeet ook de ramen en deuren op de eerste etage niet. Berg sleutels van raam- en deursloten goed op en niet vlak in de buurt van beweegbare ramen en deuren. Laat klimmateriaal, zoals ladders en tuinmeubilair, niet liggen/staan in de tuin. Laat regelmatig de post uit de brievenbus halen en vraag of iemand de tuin en planten wil verzorgen. Zorg er in ieder geval voor dat het huis een bewoonde indruk maakt. Gebruik bijvoorbeeld schakelklokken waarmee de lichten op (onregelmatig) tijden aan- en uitgaan. Of laat de buitenverlichting ’s nachts branden.

Merk en registreer waardevolle goederen. Voorzie deze van een uniek merkteken, bijvoorbeeld postcode en huisnummer.

En wees voorzichtig met sociale media. Inbrekers kijken niet alleen door het raam of bewoners thuis zijn. Nieuwe media zijn een belangrijke informatiebron om te checken of mensen met vakantie zijn.

Licht de buren in dat u met vakantie gaat. De buren willen misschien wel een oogje in het zeil houden en ervoor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Dit door de post weg te halen, de auto af en toe eens op de oprit te zetten, ‘s avonds de gordijnen te sluiten en in de ochtend weer te openen. Hiermee worden gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been gezet.

Extra controle

Via www.politiekeurmerk.nl/zomercampagne kan een burenkaart gedownload worden. Noteer daarop de vakantiegegevens zodat buren weten waar ze u kunnen bereiken in geval van nood. Inwoners van Aalsmeer kunnen gebruik maken van de vakantieservice, zodat de politie op de hoogte is van uw afwezigheid/vakantie. U kunt de politie per e-mail laten weten dat uw woning een paar dagen of weken niet bewoond is. De service loopt het gehele jaar door en is niet alleen bedoeld voor de zomervakantie! Tijdens uw vakantie houdt de politie extra controle. Als er aanleiding toe is, bijvoorbeeld wanneer een raam of deur openstaat, wordt contact opgenomen met het opgegeven waarschuwingsadres, zodat maatregelen genomen kunnen worden.

Vermeld in uw e-mail voor de vakantieservice adresgegevens, afwezigheidsperiode en het waarschuwingsadres/sleutelhouder (naam, adres én telefoonnummer) en stuur deze naar: secretariaat.aalsmeer-uithoorn@politie.nl. Ziet u zaken of personen in de buurt die u niet vertrouwt? Meld het bij de politie en bel 0900-8844.