Inbrekers betrapt in Uithoorn

Uithoorn – Op woensdag 31 januari tussen acht en negen uur in de avond is ingebroken in een woning aan de Admiraal Ruyterlaan. De dieven werden betrapt door een bewoner en gingen er hierop snel vandoor. De bewoner is nog achter de jongens aangerend en de politiehelikopter is ingezet, maar de twee in het zwart geklede inbrekers zijn niet meer aangetroffen. De hele woning bleek doorzocht te zijn. Om binnen te komen hadden de twee aan de achterzijde een raam geforceerd. Bij het wegrennen hebben ze een sieradendoosje weggegooid, deze is veilig gesteld en inmiddels retour bij de rechtmatige eigenaar. Mogelijk hebben de twee ook geprobeerd in te breken in een woning twee percelen verder op. Aan een raam aan de achterzijde zijn braaksporen aangetroffen. Op zaterdag 3 februari rond half twaalf in de avond hoorde een andere bewoner van de Admiraal Ruyterlaan een harde klap. Hij is gaan kijken waar de knal vandaan was gekomen en zag een groot gat in het onder raam van de voordeur. Ook stond het tuinhek open. Mogelijk heeft deze poging met de eerdere inbraken te maken. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.