Inbraken in woningen in Uithoorn

Uithoorn – Tussen dinsdag 2 en zondag 7 januari is ingebroken in een woning aan de Noorddammerweg. Via de achterzijde hebben de dieven zich toegang verschaft. Uit een deur is het slot getrokken (kerntrekken). Het gehele huis is doorzocht. Ontvreemd is een iPad. Vrijdag 5 januari is nog een woning aan de Noorddammerweg door dieven bezocht. Via een raam van de garage zijn de inbrekers het huis ingegaan. De woonkamer is geheel doorzocht. De dieven zijn er vandoor gegaan met een laptop en de reservesleutel van een auto. Deze inbraak heeft tussen acht uur en half twaalf in de avond plaatsgevonden. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844.