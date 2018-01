Inbraak woning aan Zegge

Uithoorn – Op zaterdag 13 januari is tussen vijf uur in de middag en kwart voor negen in de avond ingebroken in een woning aan Zegge.

De bewoner kreeg bij thuiskomst de achterdeur moeilijk open. Deze bleek geopend te zijn door dieven. Er zijn braaksporen aangetroffen door de politie. Het hele huis is doorzocht. Vooralsnog worden geen spullen vermist.

De politie heeft direct een oproep gedaan via burgernet. Eerder die avond was namelijk een melding binnen gekomen dat geprobeerd was in te breken in een praktijkruimte bij een woning in dezelfde straat. Drie jongens zijn bij de ruimte overlopen door een bewoner. De drie zijn er snel vandoor gegaan. Ondanks de zoektocht zijn de jongens niet meer aangetroffen.