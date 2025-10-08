In trouwjurk naar de Zorgboerderij: een ode aan verbondenheid

Baambrugge – Zorgboerderij Den Haring in Baambrugge werd maandag 30 september even het decor van een bijzonder feest: collega Evelien keerde terug naar haar vertrouwde werkplek, gehuld in haar trouwjurk, om samen met de deelnemers haar huwelijk met Joris te vieren. Het officiële ja-woord was al op 17 september gegeven, maar deze dag stond in het teken van delen van geluk, taart en herinneringen. Onder een stralende zon werd er koffiegedronken, gelachen en een spelletje gespeeld: ‘Onder moeders paraplu’, waarbij boodschappen aan een paraplu werden gehangen; een speelse metafoor voor het leven dat soms zwaar weegt, maar samen gedragen wordt. De deelnemers genoten zichtbaar van het samenzijn en mochten op de foto met het bruidspaar.

Op de foto: Onder moeders paraplu. Foto: aangeleverd.