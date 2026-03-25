In de Stille Week op weg naar Pasen

Mijdrecht – Zondag 29 maart begint de Stille Week, de week waarin wordt stilgestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Die avond vindt in De Rank aan de Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht de laatste van de vijf vespers plaats, met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Immanuel.

Witte Donderdag 2 april is er om half acht een viering in de Janskerk, waarin de Maaltijd van de Heer wordt gevierd, met een verwijzing naar het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. Dit vond op die avond plaats, voorafgaand aan de kruisiging. Voorganger is ds. Arianne Geudeke. De kruisiging van Jezus staat centraal in de viering op Goede Vrijdag, eveneens om half acht in de Janskerk. Aan deze viering werkt de cantorij mee en de voorganger is ds. André de Oude.

Op de vooravond van Pasen, zaterdag 4 april, is er om half acht ’s avonds een paaswake in de Janskerk. Dit is een bijzondere viering waarin de nieuwe brandende paaskaars de kerk wordt binnengedragen. Iedere aanwezige krijgt een kaarsje, aangestoken aan de grote paaskaars, dat tijdens de viering aan elkaar wordt doorgegeven. Voorganger is opnieuw ds. Arianne Geudeke.

De viering op Pasen, zondag 5 april, begint om kwart voor tien met een korte bijeenkomst op het Janskerkhof. Om tien uur wordt in de Janskerk de feestelijke paasviering voortgezet, met ds. André de Oude en ds. Klaas IJkema als voorgangers. De cantorij en Inspire, onder leiding van Wim de Penning, verlenen hun medewerking. Wim de Penning en Jantine Kalkman (trompet) verzorgen de muziek op orgel, piano en trompet.

