Abcoude – De Utrechtse componiste/pianiste Riek Westerhof doorkruist met regelmaat het land per trein, met haar partituren in kunstig vervaardigde tasjes die zij vertolkt op piano’s in verschillende NS-stations; in de acht en omstreken. Zondag 29 maart doet ze Abcoude aan, daar is geen piano in een hal op het station, maar op Fort Nigtevecht – Velterstraat 1 – wel. Dus fietst Riek een stukje door langs ’t Gein en om daar haar composities te laten klinken tijdens het zogenoemde Ford Podium. Vooraf aanmelden is gewenst. Ook is dan de doorlopende expositie te bewonderen: quilts, drijfhout en keramiek; een betoverend geheel. Meer informatie: www.indeachtenomstreken.nl.

Op de foto: De Utrechtse componiste/pianiste Riek Westerhof doet Abcoude aan. Foto: aangeleverd.