In 2e kwartaal bijna 21 miljoen luchtvaartpassagiers

Regio – In het tweede kwartaal van 2025 reisden 20,7 miljoen passagiers van en naar een van de vijf Nederlandse luchthavens van nationaal belang. Dat is 3,1 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Het aantal vluchten nam met 1,4 procent toe tot 141,8 duizend. Binnen de Europese Unie is Schiphol de laatste jaren de op een na drukste luchthaven wat betreft het aantal aangekomen en vertrokken passagiers. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. In het tweede kwartaal van 2025 werden er op alle vijf de nationale vliegvelden meer vluchten uitgevoerd dan in het hetzelfde kwartaal van 2024. Op vier van de vijf luchthavens waren er ook meer reizigers, alleen via Maastricht Aachen Airport reisden bijna 10 procent minder passagiers.

Schiphol en Eindhoven

Met 87 procent van het totaal aantal vluchten en 87 procent van alle vervoerde passagiers is Amsterdam Schiphol Airport de grootste luchthaven van Nederland. Van en naar Schiphol waren er in het tweede kwartaal van 2025 bijna 124 duizend vluchten, 1,4 procent meer dan in het tweede kwartaal van 2024. Het aantal passagiers steeg in deze periode met 3,1 procent tot 17,9 miljoen reizigers. Op Eindhoven Airport reisden in het tweede kwartaal bijna 2 miljoen luchtvaartpassagiers, 2,2 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van 2024. Van en naar de overige drie vliegvelden (Rotterdam The Hague Airport, Maastricht Aachen Airport en Groningen Airport Eelde) waren er in het tweede kwartaal van 2025 samen 6,7 duizend vluchten en reisden 767 duizend passagiers. Dit is een toename van respectievelijk 2,2 en 5,4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2024.

Schiphol tweede luchthaven

Niet alleen is Amsterdam Schiphol Airport in Nederland de belangrijkste luchthaven, ook binnen de Europese Unie is Schiphol een van de drukste vliegvelden. In 2024 was Schiphol met 66,8 miljoen passagiers de tweede luchthaven binnen de EU. Alleen via Charles de Gaulle in Parijs vlogen meer passagiers: 70,3 miljoen. De grootste toename van het aantal vervoerde passagiers uit de top 10 van drukste luchthavens binnen de Europese Unie was op het Portugese vliegveld Humberto Delgado in Lissabon: van 33,6 miljoen passagiers in 2023, naar 41 miljoen in 2024 (+22 procent). Op Fiumicino in Rome nam het aantal vervoerde passagiers met 20,8 procent toe ten opzichte van 2023.

Vrachtvervoer

In het tweede kwartaal van 2025 werd 355 duizend ton vracht via de lucht in Nederland afgehandeld. Hiervan werd 344 duizend ton vervoerd van en naar Amsterdam Airport Schiphol, 5 procent minder dan een jaar eerder. Dit is nog steeds bijna 97 procent van alle luchtvracht die in Nederland wordt afgehandeld. Van en naar Maastricht Aachen Airport, het enige andere vliegveld in Nederland waar luchtvracht wordt getransporteerd, werd juist meer vracht vervoerd: 11,2 duizend ton, een toename van 8,3 procent in vergelijking met het tweede kwartaal van 2024.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Foto: Redactie Aalsmeer (landing richting Aalsmeerbaan)