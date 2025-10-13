‘Ik ren tegen kanker voor mijn moeder, voor mezelf, voor hoop’

Door Donald Esser

Wilnis – Danique Bank (34) uit Wilnis staat zondag 19 oktober aan de start van de TCS Amsterdam Marathon. Niet zomaar een sportieve uitdaging, maar een persoonlijke missie. Ze loopt de 42,195 kilometer voor KWF Kankerbestrijding. Voor onderzoek. Voor hoop. Voor haar moeder. En voor iedereen die vecht of heeft gevochten tegen kanker.

Drie jaar geleden kreeg Danique op 31-jarige leeftijd de diagnose borstkanker. “Het was alsof de grond onder me wegzakte”, vertelt ze. “Ik zat midden in het leven, trainde voor mijn eerste halve marathon – ook voor het KWF – en ineens stond alles stil.” Wat volgde was een intensief behandeltraject: chemo’s, immuuntherapie, een borstamputatie. “Heftig”, zegt ze nuchter. “Ik was de Sjaak, vette pech”, zei de arts. Maar dat accepteerde ik niet. Dit kon mij niet overkomen. Ik wilde niet alleen patiënt zijn. Ik wilde blijven bewegen, blijven leven. Positief denken.”

‘Deze marathon loop ik voor haar’

Tien maanden na haar operatie liep ze alsnog die halve marathon. Inmiddels heeft ze er drie voltooid. “Hardlopen werd mijn therapie. Het gaf me kracht, structuur, een uitlaatklep. Het hielp me fysiek herstellen, maar vooral mentaal overeind blijven. Alhoewel die sluipmoordenaar altijd op de loer ligt. Nu ben ik ‘schoon’, maar je weet nooit…”

Deze hele marathon is anders. Zwaarder. Emotioneel beladen. In december verloor Danique haar moeder aan kanker. “Mijn moeder was mijn alles. Mijn vriendin, mijn steun, mijn veilige haven. Ze heeft me nooit zien lopen tijdens mijn eerdere marathons. Dat doet pijn. Maar ik neem haar mee in elke stap die ik zet. Deze marathon loop ik voor haar.”

Bewegen helpt

Danique hoopt met haar verhaal ook anderen te inspireren. “Ik krijg veel reacties van patiënten, die nog midden in hun behandeling zitten en denken: ‘Dat kan ik nooit.’ Maar ik wil laten zien: je komt sterker terug. Echt waar. Bewegen helpt. Gezond leven helpt. En ja, af en toe een wijntje.”

Via haar Instagramaccount @fitnakanker deelt ze haar weg naar de marathon. “Ik wil laten zien dat herstel mogelijk is. Dat hoop leeft. En dat we samen verschil kunnen maken.”

Danique steunen in haar missie? Doneren kan via haar actiepagina voor het KWF. Elk bedrag, groot of klein, maakt impact. “Samen rennen we richting een toekomst waarin kanker niet langer het laatste woord heeft.” En tot slot zegt ze: “Binnen vier uur finishen.” Ik weet zeker, dat dát haar gaat lukken.

Danique: ‘Ik ren tegen kanker voor mijn moeder, voor mezelf, voor hoop.’ Foto: aangeleverd.