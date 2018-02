Het is gelukt: IJsbaan Kudelstaart open!

Kudelstaart – Een groep vrijwilligers van VZOD heeft zaterdagavond 24 februari een tweede poging gedaan om de skeelerbaan aan de Wim Kandreef om te toveren tot ijsbaan. In de snijdende kou zijn de heren aan de slag gegaan met de spuitwagen en de hele nacht is keihard gewerkt om dit gerealiseerd te krijgen.

In de vroege ochtend van zondag 25 februari bleek dat deze poging wel geslaagd was en vol trots werd aangekondigd dat de ijsbaan open ging voor publiek. Deze mogelijkheid om op ‘natuurijs’ te kunnen schaatsen, vond publiciteit via mond op mond reclame, facebook en twitter en met succes. De oproep van de stichting om de schaatsen uit het vet te halen en een rondje te komen schaatsen, was opgevangen. Het was druk en heel gezellig op de ijsbaan. Jong en oud, beginners en gevorderden, allen gingen de baan op en genoten onder een heerlijk zonnetje (wel een koude wind) van hun eerste rondjes op de schaats.

Echte kanjers

Het voorjaarszonnetje was wel de oorzaak dat de ijsbaan even na een uur in de middag weer moest sluiten. Het ijs begon te smelten en om de baan in goede conditie te houden voor de komende dagen ging de deur op slot. Dezelfde middag is de groep vrijwilligers aan de slag gegaan met het prepareren van de ijsbaan. Echte kanjers worden deze heren overigens genoemd en terecht. Wat brengen zij veel plezier, in korte tijd en voor hen onder best barre omstandigheden.

Maandag weer!

Morgen, maandag 26 februari, is iedere schaatsliefhebber vanaf de ochtend weer welkom. Wat een geluk dat het ‘voorjaars’vakantie is en alle kinderen vrij zijn. Kunnen zij heerlijk gaan genieten en het schaatsen (beter) onder de knie krijgen. Natuurlijk hebben ook vast veel inwoners (ouders) vrij en zij kunnen eveneens in ‘eigen dorp’ sportief aan de slag op de schaats. De lunchpauze gebruiken om een ‘rondje’ te gaan, kan natuurlijk ook.

De vrijwilligers van VZOD hopen in ieder geval veel bezoekers te mogen verwelkomen. En zij blijven paraat, ook de komende dagen. Echte toppers!

Foto: Het is gelukt de skeelerbaan om te toveren tot ijsbaan. Zondag is volop geschaatst en met heel veel plezier. Foto: www.kicksfotos.nl