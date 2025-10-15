IJsbaan keert terug op Raadhuisplein in Mijdrecht

Mijdrecht – Na het grote succes van vorig jaar keert de sfeervolle ijsbaan terug naar het Raadhuisplein in Mijdrecht. Van zaterdag 6 december tot en met zondag 4 januari kunnen inwoners en bezoekers opnieuw genieten van schaatsplezier in het hart van het dorp. Dankzij de inzet van lokale ondernemers en de gemeente is het winterevenement opnieuw mogelijk gemaakt.

De ijsbaan, met een afmeting van 35 bij 16 meter, is deels overdekt en voorzien van sfeervolle verlichting. Naast vrij schaatsen worden er diverse activiteiten georganiseerd, waaronder curlingwedstrijden en gezellige avonden met warme dranken in de verwarmde tent naast de baan. De organisatie mikt op een laagdrempelige, feestelijke sfeer voor jong en oud.

Een bijzonder onderdeel van het programma is de schaatsles voor basisschoolleerlingen. Meer dan duizend kinderen maken vóór de kerstvakantie spelenderwijs kennis met het ijs, onder begeleiding van professionele instructeurs. Het initiatief draagt bij aan sportieve ontwikkeling en winterpret in de regio.

Vrijwilligers spelen een cruciale rol in het welslagen van het evenement. Geïnteresseerden die willen bijdragen aan het onderhoud van de baan, de schaatsuitgifte of de toegangscontrole kunnen zich aanmelden via ijsbaanmijdrecht.nl/word-vrijwilliger.

Met de terugkeer van de ijsbaan belooft Mijdrecht opnieuw een winter vol gezelligheid, beweging en ontmoeting. De organisatie roept inwoners op de schaatsen uit het vet te halen en samen te genieten van een ijskoud hoogtepunt in het dorpscentrum.

Op de foto: De ijsbaan is terug in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.