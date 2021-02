Aalsmeer – Let op: Gevaarlijk ijs! “Sinds vannacht (donderdag 11 februari) liggen bijna alle Aalsmeerse wateren dicht. Op de meeste plekken dus één nachtje. Daar ligt misschien twee centimeter ijs. Veel te dun om op te staan en te schaatsen. Ga vandaag nog niet het ijs op”, aldus de waarschuwing van IJsclub Uiterweg.

Aangeraden wordt om voor berichtgeving hierover de gemeente te volgen via de website (www.aalsmeer.nl) of via facebook en twitter.