HVM heeft een nieuwe hoofdtrainer : Chiel Delis

Mijdrecht – Op vrijdag 10 mei heeft HVM een contract getekend met Chiel Delis. De komende 3 seizoenen is hij de hoofdtrainer van onze hockeyclub. Chiel heeft jarenlang bij hockeyvereniging Myra (Amstelveen) de jeugdtrainers begeleidt bij het succesvolle Benjamins programma en momenteel doet hij hetzelfde bij Hockeyclub Hilversum. Daar begeleidt hij de trainers van de Jongste Jeugd. Allemaal kinderen uit de prestatieteams van Hilversum. Daarnaast heeft hij 2 jaar geleden zijn TM4 (Technisch Management) behaald. De TM4 opleiding is bedoeld voor Technisch Managers. Het doel van deze opleiding is de kwaliteit van Technisch Management te versterken. Met behulp van deze opleiding kan de Technisch Manager zijn deskundigheid verbreden en verdiepen.

Blij

“Wij zijn erg blij met de komst van Chiel. Onze huidige trainer Erik Jan van Tol heeft aangegeven na ruim 3 jaar een nieuwe uitdaging aan te willen gaan. Dat snappen wij zeker en is ook gezond. Erik Jan heeft een grote bijdrage geleverd aan de invulling van ons Technisch Beleid. Dit heeft er toe geleid, dat er een stevig fundament ligt voor onze competitieteams en trainingsgroepen en er op alle niveaus op het juiste niveau getraind en gespeeld kan worden. Met Chiel’s ervaring willen wij dit verder uit bouwen. We zullen aan het einde van het seizoen feestelijk afscheid nemen van Erik Jan, hoewel hij de club niet helemaal verlaat. Wij danken hem voor zijn inzet en gezelligheid, die hij heeft gebracht en uiteraard verwelkomen wij Chiel van harte en wensen hem veel succes. Wij kijken in ieder geval erg uit naar een succesvolle samenwerking”, aldus Eltjo Bril, voorzitter HVM